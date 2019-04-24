Под Гродно продолжают тушить лесной пожар - задействовано около 200 человек и 20 единиц техники

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе продолжается тушение масштабного лесного пожара. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сегодня в 14.36 в центр оперативного управления Гродненского областного управления МЧС поступила информация, что горит лес за агрогородком Гожа. Пожар начался на территории военного полигона, а затем распространился на лесные угодья.
По оперативной информации на 17.30, в тушении пожара принимают участие свыше 130 спасателей, около 20 сотрудников лесхоза, а также около 40 военнослужащих. Привлечено около 20 единиц техники.
Временно остановлено движение транспорта в направлении границы с Литвой. В трех населенных пунктах - деревнях Привалка, Плебанишки и Чернуха - созданы пожарные посты для мониторинга ситуации и недопущения распространения огня.-0-
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