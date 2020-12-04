Под Гродно у грузовика на ходу оторвалось колесо и повредило несколько автомобилей

4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно колесо, оторвавшееся на ходу у грузовика, повредило несколько автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Необычная авария произошла утром 3 декабря неподалеку от агрогородка Путришки Гродненского района. У грузового МАЗа на ходу оторвалось колесо. Оно врезалось в двигавшийся по встречной полосе "Фольксваген", отскочило в ехавшую следом за грузовиком "Шкоду", а потом вновь прилетело в "Фольксваген".

Автомобили получили повреждения, некоторые из которых серьезные. К счастью, люди не пострадали.-0-