Под Гродно в перевернувшемся тракторе зажало водителя

Фото МЧС
25 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе при ДТП спасен 21-летний тракторист. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о ДТП, в котором требуется помощь спасателей, поступило в службу 101 вечером 24 августа. У деревни Наумовичи перевернулся трактор. Тракторист самостоятельно выбраться не мог, жаловался на боли в ноге.
Прибывшие на место спасатели стабилизировали трактор, отключили аккумулятор, смыли протекающее топливо, а также демонтировали стойки кабины и освободили пострадавшего. Тракториста передали бригаде скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-