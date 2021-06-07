Под Гродно водитель легковушки отвлеклась и врезалась в трактор - пострадал ребенок

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно легковушка столкнулась с трактором - травмирован малолетний пассажир. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"5 июня около 12.00 37-летняя водитель "Форда" двигалась со стороны Гродно вблизи деревни Пересельцы. Она отвлеклась от управления и столкнулась с попутно двигавшемся впереди трактором с замешивателем ядохимикатов. В результате ДТП малолетний пассажир легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован", - рассказали в МВД.

В этот же день около 17.00 в Гродненском районе водитель "Сузуки" на закруглении гравийной дороги не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Для деблокирования водителя понадобилась помощь МЧС. В салоне также находилась женщина. Водитель и пассажир с телесными повреждениями были доставлены в больницу.-0-