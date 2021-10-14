Под Гродно водитель с десятидневным стажем устроил аварию с пострадавшими

14 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно водитель с десятидневным стажем устроил аварию, в которой пострадали пять человек. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла в агрогородке Обухово поздним вечером 13 октября. На улице Школьной на Т-образном перекрестке "Фольксваген" под управлением 18-летнего водителя наскочил на бордюр, вылетел с дороги и оказался в мелиоративном канале.

"В результате происшествия водитель и ехавшие с ним четыре пассажира, среди которых 16-летняя девушка, получили телесные повреждения. Все участники были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьезных последствий ", - рассказали в ГАИ.

Известно, что водитель получил права всего за 10 дней до аварии.-0-