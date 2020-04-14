Под Гродно задержали нарушителя госграницы из России

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы гражданином России. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.

Мужчину 1987 года рождения задержали недалеко от стыка рубежей Беларуси, Польши и Литвы. Гражданин России не скрывал намерение попасть в страны ЕС. Он рассказал, что в последнее время зарабатывал на жизнь благодаря умению рисовать. Поэтому решил отправиться в Варшаву, а затем и в Париж, считая, что там его работы оценят по достоинству.

Правда, денег на то, чтобы сделать это законно, у него не было. Поэтому мужчина решил нелегально попасть в Евросоюз. В Гродно приехал на попутках, затем пешком отправился в поселок Сопоцкин. В магазине купил продукты, а заодно поинтересовался расстоянием до Польши. "В ответ местный житель напомнил собеседнику, что для пересечения границы необходима виза, а пунктов пропуска поблизости нет", - рассказала Надежда Масевич.

Бдительный местный житель сообщил о нарушителе пограничникам. Вскоре его задержали.

Гражданин России доставлен в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. Начат административный процесс. За нарушение пограничного режима и незаконное пересечение границы иностранцу грозит депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до 5 лет.

Гродненская пограничная группа напоминает, что сообщить информацию, связанную с нарушением законодательства о государственной границе, можно по короткому круглосуточному номеру 145.-0-