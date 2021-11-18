Под Гродно женщина-водитель с 2,6 промилле ехала на работу и устроила аварию

Фото из архива
18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно женщина-водитель с 2,6 промилле устроила аварию по пути на работу. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария рядом с деревней Свислочь в Гродненском районе произошла 16 ноября. Легковой автомобиль "Рено" вылетел в кювет и перевернулся. За рулем находилась 49-летняя женщина. К счастью, серьезных травм она не получила. "Выяснилось, что женщина накануне пила водку, а затем решила ехать на работу, но не справилась с управлением", - рассказали в ГАИ.
Водителя отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало 2,6 промилле алкоголя. К слову, женщину 10 лет назад уже задерживали за езду в нетрезвом виде.-0-