27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Хойниками грибник заблудился и три дня провел в лесу, питаясь ягодами. Мужчину нашли очень обезвоженным, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Житель Хойникского района днем 26 августа обратился в милицию и рассказал, что его 53-летний брат 23 августа ушел из дома в лес за грибами и пропал. Средств связи при нем не было.

Сотрудники райотдела выяснили, что пропавший пошел в лес вместе с опытным приятелем. "Они 23 августа направились в лесную чащу недалеко от деревни Небытов. Блуждая по лесным тропам, друзья потерялись. Если опытный грибник вернулся домой, то новичок не смог. Оперативники нашли приятеля и уже вместе с ним пошли по известному ему маршруту. Мужчина показал примерное место, где он и потерявшийся разошлись", - рассказали в милиции.

Ближе к вечеру в 4 км от деревни милиционеры увидели пропавшего грибника. "Мужчина сидел на земле, был в сознании, мог передвигаться самостоятельно, но был сильно обезвожен. Милиционеры дали ему питье. На вопрос, чем он питался все время, грибник ответил, что ел чернику и землянику. Спал прямо на земле - на нем была теплая одежда", - поделились подробностями в УВД.

Мужчине помогли добраться до милицейской служебной машины и доставили домой. От медицинской помощи он отказался.-0-