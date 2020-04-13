Под Ивье перевернулась легковушка: за рулем был бесправник

13 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Ивье перевернулась легковушка с компанией молодежи, пострадала девушка-пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около 4 часов утра 12 апреля на дороге Лаздуны - Довнары в Ивьевском районе. На закруглении дороги вправо "Ауди" оказалась за пределами проезжей части: легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Машина получила серьезные повреждения.

"Пострадала ехавшая на заднем сидении 18-летняя пассажирка. С закрытым переломом таза ее госпитализировали. Водитель и еще два пассажира серьезных травм не получили", - сообщили в ГАИ.

Обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что за рулем находился 18-летний парень. Водительского удостоверения у него нет.-0-