12 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Ивьем легковушка при обгоне столкнулась с грузовиком и вылетела в кювет. Ее водитель в больнице, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария с серьезными последствиями произошла днем 10 апреля на дороге Ивье - Лаздуны. 53-летняя женщина за рулем "Шевроле" попыталась обогнать попутный МАЗ.

"Она неверно выбрала боковой интервал и при завершении маневра задела по касательной грузовик. После этого легковое авто съехало в правый кювет", - рассказали в ГАИ.

В результате аварии водителя легковушки с травмами спины доставили в местную больницу. По факту ДТП проводится проверка.-0-