7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Кобрином из загона сбежал слон, вернуть его на место помогли милиционеры. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Необычное сообщение поступило сегодня около часа дня в дежурную службу Кобринского РОВД. Жительница деревни Большие Лепесы рассказала милиционерам, что в деревне Лесково по гравийной дороге ходит слон.

В указанный населенный пункт незамедлительно выехали экипаж ГАИ и участковый. В это время слон ходил вдоль дороги и пугал местных жителей. "Рядом находился представитель цирка "Диво" - организации-владельца животного. Он пояснил, что возле деревни Именин у них есть территория, где находятся цирковые животные, ожидающие таможенного оформления. Слон пасется на свободном выгуле. Сегодня утром он сломал изгородь и вышел с территории пастбища", - рассказала Ольга Чемоданова.

Сотрудники милиции помогли вернуть животное обратно в загон.-0-