Под Кобрином задержали пьяного дальнобойщика

9 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя-дальнобойщика, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 8 марта на трассе М1/Е30 у деревни Перки. Около 21.10 внимание инспекторов привлек большегрузный автомобиль "Вольво" с полуприцепом, водитель которого неуверенно вел себя на проезжей части. Фуру остановили. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрения - в выдыхаемом водителем воздухе содержалось 1,8 промилле алкоголя.

Выяснилось, что 30-летний житель Витебской области употребил спиртное в пункте пропуска "Мокраны" и, пройдя таможенный контроль, продолжил движение в Российскую Федерацию. В отношении дальнобойщика составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль доставлен на штрафстоянку.

В Госавтоинспекции отметили, что в последнее время участились случаи, когда водители-международники грубо нарушают требования правил дорожного движения. Так, в прошлом году за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения на территории Брестской области к административной ответственности привлекли более 2,5 тыс. водителей, с начала этого года - 336 человек. В числе других распространенных среди дальнобойщиков нарушений - превышение скорости, парковка автомобилей в непредназначенных для этого местах, пользование мобильным телефоном во время движения, игнорирование ремней безопасности.-0-