Под Кореличами водитель пытался объехать зайца и попал в аварию

12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Кореличском районе водитель попытался объехать выскочившего на дорогу зайца и устроил ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 10 октября вблизи деревни Волоки Кореличского района. Водитель "Форда" на закруглении дороги увидел, что на дорогу перед ним выбежал заяц. "Мужчина попытался избежать наезда, но потерял контроль над транспортным средством. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся", - сообщили в ГАИ.

В результате аварии 68-летний мужчина с переломом позвонка и сотрясением мозга госпитализирован. В ГАИ подчеркнули, что водитель не был пристегнут.

По факту ДТП проводится проверка.-0-