Под Крупками задержана преступная группа, воровавшая древесину

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сыщики столичной милиции раскрыли две кражи бревен, совершенных в Минске и Оршанском районе. По подозрению в совершении преступления задержаны четверо жителей Минской области в возрасте от 31 до 41 года. Двое из них - индивидуальные предприниматели в сфере деревообработки. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Первое хищение было зафиксировано около месяца назад в столичном микрорайоне Сосны. Тогда с территории лесопаркового хозяйства пропало почти 30 кубов пиловочника. Сразу поймать злоумышленников не удалось, и в апреле они снова совершили кражу. "Когда установили личности подозреваемых, они уже нашли склад бревен на окраине леса в Витебской области и намеревались вывезти их на пилораму в Борисовский район. Однако удалось пресечь преступление - при силовой поддержке ОМОНа мужчин задержали с поличным ночью недалеко от Крупок", - рассказали в управлении уголовного розыска ГУВД Миногорисполкома.

Установлено, что в прошлом году на работу лесопильни были наложены ограничения, которые мешали ее владельцу бесперебойно заниматься бизнесом. Чтобы избежать простоев, мужчина решился на преступный способ поставки материала. Его соучастниками стали рабочие пилорамы и индивидуальный предприниматель в сфере грузоперевозок. "Криминальный квартет действовал по четко отработанной схеме с распределением ролей. Сначала кто-то обследовал территорию, затем выставлялись так называемые дозорные, после чего за древесиной приезжал лесовоз. Чтобы не встретиться с сотрудниками правоохранительных органов или работниками леса, впереди грузовика ехал легковой автомобиль и следил за обстановкой", - добавили в ГУВД.

Действиям подозреваемых следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц. Ранее мужчины не привлекались к уголовной ответственности. -0-