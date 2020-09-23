Под Лидой буксируемый автомобиль сбил пешехода

23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе автомобиль, который на тянули на буксире, сбил пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Нетипичная авария произошла вечером 22 сентября в деревне Минойты Лидского района. По дороге двигались два грузовичка "Мерседес", один из которых тянул другого на буксире.

В какой-то момент буксируемый автомобиль сбил пешехода. 60-летняя женщина решила перейти дорогу между этими двумя автомобилями. С травмами пострадавшую доставили в реанимацию.

В ГАИ отметили, что женщина не была обозначена световозвращающими элементами. Кроме того, проезжую часть она пересекала вне пешеходного перехода.-0-