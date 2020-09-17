Под Лидой фура протаранила трактор

17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе большегрузный автомобиль протаранил трактор, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 16 сентября около десяти часов вечера на 156-м км трассы Минск-Гродно. Большегруз под управлением 52-летнего водителя из Польши двигался в крайней правой полосе дороги в сторону столицы. В какой-то момент автомобиль столкнулся с попутным трактором МТЗ с прицепом сена. От удара транспортные средства вылетели в кювет.

"В результате ДТП пострадал водитель трактора. 41-летнего мужчину с политравмой и переломами позвоночника госпитализировали в ЦРБ в Лиде", - рассказали в ГАИ.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Известно, что на кабине трактора работал проблесковый маяк оранжевого цвета.-0-

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома