Под Лидой легковушка сбила участников другой аварии - возбуждено уголовное дело

1 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Лидой легковушка сбила участников другой аварии - девушка погибла, молодой человек находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Тelegram-канал Следственного комитета.

Утром 30 ноября рядом с деревней Доржи Лидского района столкнулись легковые "Ауди" и "Дэу". После аварии водитель и пассажир второй машины вышли из нее и стали дожидаться приезда сотрудников ГАИ. Через некоторое время по этому же участку дороги проезжал 48-летний водитель на "Мерседесе", он сбил парня и девушку из "Дэу".

В результате аварии 18-летняя девушка скончалась на месте, а парень в тяжелом состоянии госпитализирован.

Следователи осмотрели место происшествия. Допрошены подозреваемый и свидетели, назначены экспертизы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования.-0-