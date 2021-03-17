Место происшествия. Фото УВД Гродненского облисполкома
17 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Лидой легковушка в темноте сбила необозначенного пешехода, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Сообщение об аварии на дороге граница Литвы - Лида - Слоним - Бытень поступило поздним вечером 16 марта. У деревни Едки ВАЗ под управлением 71-летнего водителя сбил пешехода. 21-летний молодой человек двигался в попутном машине направлении по краю проезжей части. "Парень не был обозначен световозвращающими элементами. В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.
Причины и другие обстоятельства аварии устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.-0-