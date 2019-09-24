24 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Лидой легковушка вылетела в кювет и перевернулась: водитель серьезно пострадал. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 22 сентября на трассе М11 неподалеку от деревни Баровичи Лидского района. 60-летний водитель "Фольксвагена" не справился с управлением, машина вылетела в правый по ходу движения кювет и перевернулась.

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

"Водителя с многочисленными травмами - ушибом головного мозга, травмой органов грудной клетки, ушибом легких и сердца, переломом ребер - госпитализировали", - рассказали в ГАИ.

Обстоятельства происшествия выясняются. По факту ДТП проводится проверка.-0-