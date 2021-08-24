Под Лидой таксист уснул за рулем и врезался в грузовик: пострадали два человека

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24 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в столкновении такси и грузовика на трассе М6 под Лидой. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.Сообщение об аварии на 169-м км трассы М6 поступило утром 24 августа. Предварительно установлено, что 31-летний водитель такси уснул за рулем."Легковушка столкнулась с двигавшимся впереди МАЗом, а после вылетела в кювет. В результате аварии госпитализированы водитель такси и его пассажирка", - рассказали в ГАИ. Все обстоятельства аварии устанавливаются.Это не единственный случай аварии с автомобилем такси за последнее время. 23 августа такси повредило две припаркованные у края дороги машины. За рулем был 19-летний водитель. Выяснилось, что он был пьян."Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием такси, а также совершения других административных правонарушений водителями таких транспортных средств, сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме", - рассказали в ГАИ.К слову, с начала года в Гродненской области пресечено свыше 3 тыс. нарушений правил дорожного движения со стороны таксистов.-0-