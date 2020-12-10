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10 декабря 2020, 10:17

Под Лидой в шалаше обнаружены тела супругов

Фото из архива
Фото из архива

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Лидой в шалаше обнаружены тела мужчины и женщины. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Утром 9 декабря монтер железнодорожных путей обнаружил в шалаше тела 58-летнего мужчины и 55-летней женщины. Предварительно установлено, что супруги не имели постоянного места жительства, злоупотребляли спиртным и жили в этом шалаше.

Следователь с участием специалистов ГКСЭ осмотрел место происшествия, зафиксирована следовая картина, назначены необходимые исследования.

Предположительной причиной смерти стало переохлаждение.-0-

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