Под Логойском перевернулась маршрутка: один человек погиб

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Логойском перевернулась маршрутка, в результате ДТП один человек погиб. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня около 17.30 на автодороге М3 в Логойском районе автомобиль Peugeot столкнулся с движущимся в попутном направлении по маршруту Плещеницы - Логойск - Минск микроавтобусом Mercedes-Benz. От удара микроавтобус опрокинулся, - рассказала Ольга Чемоданова. - К слову, водитель Peugeot 48 раз привлекался к административной ответственности".

В Mercedes-Benz помимо водителя находились 12 пассажиров. В результате ДТП один из них погиб, еще шесть доставлены в больницу. Их личности устанавливаются.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, МЧС и медики.-0-