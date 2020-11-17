17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Логойском выявлена нарколаборатория, изъято около 2,5 кг психотропов. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Спецоперацию по задержанию причастных к незаконному обороту психотропов лиц провел наркоконтроль Минской и Могилевской областей. "Сначала оперативники поймали с поличным закладчика - 20-летнего бобруйчанина. При себе у него нашли несколько свертков с кристаллическим веществом (позже эксперты выяснят, что это мефедрон), а в лесу - тайники. Всего было изъято более 20 г так называемого дизайнерского наркотика", - рассказали в МВД.

В последующем милиционеры вышли и на производителя психотропов. Лабораторию организовал 20-летний житель Кировска на съемной даче под Логойском. Там нашли около 2,5 кг особо опасных веществ, которые бобруйчанин должен был распространить на территории республики. Установлено, что дуэт работал по заданию интернет-магазина.

Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. В их отношении возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-