Под Логойском за распространение наркотиков задержаны два студента-иностранца

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередных закладчиков особо опасных психотропных веществ в столице установил наркоконтроль УВД Минской области. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В течение последнего месяца молодые люди (21 и 27 лет) делали тайники и развешивали магниты с пара-метилэфедроном. Саму "химию" забирали из оптовых схронов в Минской области.

Дуэт задержали под Логойском. В арендном автомобиле оперативники обнаружили стограммовый сверток с пара-метилэфедроном. Его планировалось доставить в съемную квартиру в Минске и расфасовать на мелкие партии. Также при себе у парней нашли немного гашиша для собственного потребления. В жилище иностранцы хранили весы, пакетики и изоленту для фасовки и упаковки товара.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Оба фигуранта обучаются в белорусских вузах.-0-