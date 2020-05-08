Под Минском 19-летний парень погиб под колесами машины, водитель скрылся

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе пешеход погиб под колесами машины, разыскивается водитель, который скрылся с места аварии. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла 7 мая около 23.20 на 2-м км автодороги Приморье - Бовбли - Рогово вблизи д.Семков Городок Минского района. "Неустановленный водитель, управляя транспортным средством, наехал на 19-летнего пешехода, который от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. Водитель с места происшествия скрылся", - проинформировали в ГАИ.
Госавтоинспекция Минской области просит связаться с правоохранителями очевидцев и людей, располагающих какой-либо информацией или имеющих записи видеорегистраторов с кадрами происшествия. Позвонить можно по номерам 8-(029)-339-14-44, 8-(029)-509-42-44 или 102.-0-