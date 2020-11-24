Под Минском автомобиль насмерть сбил перебегавшего трассу мужчину

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Минском автомобиль насмерть сбил мужчину, сообщили БЕЛТА в МВД.

Инцидент произошел 23 ноября около 19.10 на 27-м км автодороги Колодищи - Заславль. Водитель Volkswagen Polo, 56-летний минчанин, ехал в сторону Заславля. С его слов, внезапно дорогу начал перебегать пешеход, которого он не смог объехать и сбил. От травм пешеход скончался на месте.

Погибшим оказался 52-летний мужчина, проживавший в агрогородке Семково. На пешеходе не было фликеров. Участок дороги, где произошло ДТП, не освещается. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и ГАИ.

МВД напоминает: в связи с сокращением светового дня количество аварий с участием пешеходов увеличилось. Чтобы снизить риск наезда, следует пользоваться световозвращающими элементами. Доказано, что водители замечают пешехода с фликерами со значительно большего расстояния. При движении с ближним светом фар это расстояние увеличивается с 25-40 м до 130-150 м, а при движении с дальним светом - до 400 м.-0-