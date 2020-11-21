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Происшествия
21 ноября 2020, 09:33

Под Минском автомобиль насмерть сбил женщину

Фото из архива
Фото из архива

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Минском автомобиль насмерть сбил женщину. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Происшествие случилось 20 ноября около 18.15 на 2-м км автодороги Паперня - Радошковичи вблизи деревни Масловичи. По предварительной информации, женщину сбил 53-летний водитель Lexus, когда она переходила дорогу", - рассказали в МВД.

Участок дороги, где произошло ДТП, не освещен, а погибшая не была обозначена световозвращающими элементами. На месте работали следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ, которые выясняют обстоятельства происшествия.

В ГАИ отметили, что в связи с сокращением светового дня количество ДТП с участием пешеходов увеличилось. Чтобы снизить риск наезда, им следует пользоваться фликерами.

Доказано, что водители замечают пешехода, имеющего световозвращающие приспособления, со значительно большего расстояния. При движении с ближним светом фар это расстояние увеличивается с 25-40 м до 130-150 м, а при движении с дальним светом - до 400 м.-0-.

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