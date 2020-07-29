Под Минском девушка выпала из окна шестого этажа

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе устанавливаются обстоятельства травмирования 19-летней девушки, сообщили БЕЛТА в СК.

"Утром 28 июля в реанимационное отделение больницы была доставлена 19-летняя жительница Минского района с признаками падения с высоты. По данным следствия, девушка, находясь в своей квартире со знакомыми, села на подоконник, не удержала равновесие и выпала с шестого этажа. В тяжелом состоянии она была госпитализирована", - проинформировали в СК.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, соседи. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.-0-