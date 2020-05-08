Под Минском горели павильоны в выставочном центре

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали возгорание павильонов в выставочном центре в Минском районе, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Очевидец 7 мая в 23.09 сообщил спасателям, что горит павильон на территории выставочного центра "Аквабел" на пресечении ул.Мирошниченко и МКАД. "Прибывшие к месту вызова подразделения установили, что горят два металлических павильона 2х4 м на открытой территории, существовала угроза распространения пожара", - проинформировали в управлении.

Пострадавших нет. Огнем уничтожено имущество, повреждены стены двух павильонов, закопчены стены еще трех. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки.-0-