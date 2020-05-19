Под Минском горело торговое здание

Фото Минского областного управления МЧС
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе горело торговое здание, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Сегодня в 2.01 спасателям поступил сигнал о сработавшей пожарной сигнализации в частном торговом здании в деревне Тарасово. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, из цокольного этажа шел дым. Помещения в здании сдавались в аренду: на нижнем уровне была расположена пиццерия, на первом этаже - магазин, мансардный этаж использовался для офисных помещений.
Пожар ликвидирован. Огонь повредил стены и имущество на цокольном этаже здания. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.-0-