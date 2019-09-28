Под Минском легковушка насмерть сбила пешехода

Нетрезвый пешеход, который передвигался по трассе без фликера, погиб в ДТП в Минском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария случилась 27 сентября в 21.10 на 15-м км автодороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь. Водитель на Toyota Yaris, двигаясь в направлении Молодечно, возле деревни Качино сбил 36-летнего минчанина, который шел навстречу автомобилю в полосе движения.

Пострадавшего доставили в больницу, в реанимационном отделении он скончался. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Госавтоинспекции напоминают о необходимости использовать в темное время суток световозвращающие элементы. Пешеход или велосипедист, на верхней одежде которого закреплен такой фликер, заметен при ближнем свете фар автомобиля за 150 м, а при дальнем - за 400 м.-0-