Под Минском легковушка столкнулась с грузовиком - погиб водитель

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от Минска столкнулись легковой автомобиль "Фольксваген" и грузовик "Вольво", сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 16.34 на 14-м км Смиловичского тракта в Могилевском направлении. Легковушка столкнулась с грузовиком, двигавшимся впереди попутно.

В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген" скончался. В машине он был один.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета и специалист управления Государственного комитета судебных экспертиз по г.Минску. Проводится проверка.-0-