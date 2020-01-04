Под Минском легковушку прошило отбойником - пострадали женщина и ее 5-летняя дочь

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП в Минском районе пострадали женщина и ее дочь. Об этом проинформировала в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня около 15.00 на трассе М14. Водитель за рулем Hyundai ехал в направлении автодороги Р40. Вблизи Острошицкого Городка 55-летний мужчина не справился с управлением. Машину занесло, она съехала на правую по ходу движения обочину, врезалась в дорожное ограждение.

"По предварительной информации, в ДТП травмы получила 26-летняя пассажирка и ее 5-летняя дочь, они доставлены в больницу. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве", - проинформировала Ольга Чемоданова.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и скорой помощи.-0-