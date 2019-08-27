Под Минском мотоциклиста занесло от лужи краски

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Минском мотоциклиста занесло в луже краски, которая разлилась из ехавшего впереди грузовика, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Необычная авария произошла 26 августа около 16.40 на 19-м км автодороги Минск - Национальный аэропорт Минск. "Минчанин на автомашине Iveco Eurocargo вез незакрепленный должным образом груз - краску в ведрах. Во время движения ведра опрокинулись и краска разлилась на проезжую часть", - рассказали в ГАИ.

Двигавшийся позади мотоциклист на Suzuki GSF 1200N наехал на образовавшееся загрязнение. "В результате мотоцикл опрокинулся на проезжую часть. Мотоциклист с телесными повреждениями госпитализирован. Он был в мотошлеме. По факту ДТП проводится проверка", - рассказали в ГАИ.-0-