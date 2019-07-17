Под Минском мужчина упал с крыши склада и погиб

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства смертельного травмирования мужчины во время строительно-монтажных работ. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Трагический случай произошел 13 июля в агрогородке Колодищи на территории организации, занимающейся продажей стройматериалов. "При выполнении работ по ремонту кровли одного из складов с высоты около 12 м упал мужчина - начальник группы складского и собственного хозяйства. Несмотря на реанимационные мероприятия, 57-летний работник в тот же день скончался в учреждении здравоохранения", - сказала Татьяна Белоног.
Следователем с участием эксперта и сотрудника Департамента государственной инспекции труда зафиксирована следовая картина, назначена экспертиза. "Установлено, что работы на высоте проводились с нарушениями, без специальных средств индивидуальной защиты. По факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.303 УК) возбуждено уголовное дело", - проинформировала Татьяна Белоног.
Допрашиваются работники открытого акционерного общества, изучаются изъятые нормативные и технические документы, которые касаются организации работ по охране труда, техники безопасности, контроля со стороны должностных лиц организации.
Представление о выявленных нарушениях законодательства, способствовавших производственному травматизму, будет направлено в компетентные органы.-0-
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