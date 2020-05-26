Под Минском мужчину засыпало землей в канализационном колодце

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Колодищах при проведении земляных работ мужчину до плеч засыпало грунтом, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Вечером 25 мая спасателям поступило сообщение о том, что у частного дома в агрогородке Колодищи Минского района человека засыпало землей. Когда прибыли подразделения МЧС, в канализационном колодце на глубине около 4 м находились два человека. "По предварительной информации, при проведении работ по устройству колодца произошло осыпание грунта, в результате которого мужчина оказался засыпанным до плеч и самостоятельно выбраться не смог. Хозяин домовладения, на территории которого произошел инцидент, спустился вниз для оказания помощи", - проинформировали в МЧС.

Работниками МЧС при помощи спасательной треноги оба мужчины были извлечены на поверхность. Никто не пострадал.

Оперативный дежурный центра оперативного управления Республиканского отряда специального назначения МЧС Сергей Новичук рассказал, что на момент приезда спасателей мужчина уже около часа находился в колодце. "Это всегда высокий риск для развития синдрома длительного сдавливания конечностей, который может привести к серьезным травмам. Кроме того, существовала вероятность дальнейшего обрушения грунта. В период проведения работ работники медицинской службы РОСН осуществляли экстренную психологическую и консультативную помощь пострадавшему. Только благодаря оперативным действиям всех спасателей удалось быстро извлечь мужчину на поверхность без вреда для его здоровья", - подчеркнул он.-0-