Под Минском наркоконтроль задержал распространителей наркотиков и психотропов

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Минского РУВД совместно с СОБРом задержали двоих безработных жителей Минска - распространителей наркотиков и психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Вблизи деревни Цна задержали 23-летнего парня, когда тот размещал 25 закладок. "После этого правоохранители вышли на 20-летнюю девушку, которая помогала ему в наркобизнесе: фасовала товар, обрабатывала фотографии с месторасположением дурмана, скидывала информацию на интернет-магазин. При себе и на съемной квартире у задержанных обнаружено 235,1 г мефедрона, 7,03 г амфетамина, 10,2 г марихуаны, 5,3 г гашиша, 5 таблеток МДМА, 1,9 г психотропных грибов. В их жилье также находились электронные весы и упаковочный материал", - рассказали в УВД.

"Чтобы заниматься более прибыльным, на его взгляд, делом, молодой человек ушел из IT-сферы. Для получения большего заработка он "трудился" сразу на два интернет-магазина. Распространением оба занимались примерно полгода. Ранее судимостей не имели и помимо продажи еще и сами употребляли наркотики. Полученные деньги тратили на дорогие гаджеты и развлечения", - отметили в ведомстве.

Задержанные водворены в ИВС. За незаконный оборот наркотиков следователи возбудили уголовное дело. Паре грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.-0-