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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Минском с поличным задержали двух наркокурьеров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой. У неработающих 20-летних жителей столицы изъято почти 200 г психотропного вещества пара-метилэфедрона. Крупную партию наркотиков, оставленную поставщиком для дальнейшей реализации, молодые люди забрали из тайника в лесном массиве под Минском. Установлено, что задержанные последние три месяца работали курьерами в одном из интернет-магазинов по продаже наркотиков. В их обязанности входили получение крупной партии психотропа, расфасовка на мелкие дозы и распространение закладок для покупателей. В ходе обыска съемной квартиры обнаружены необходимые для этих целей предметы: весы, изолента и полимерные пакеты. Ранее правонарушители не привлекались к уголовной ответственности. С их слов, предложение заработать денег поступило от общего знакомого, употребляющего наркотики. В настоящее время в содеянном раскаиваются, дают признательные показания. Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Оба фигуранта находятся в ИВС. Проводится дальнейшая оперативно-следственная работа по выявлению иных фактов противоправной деятельности криминального дуэта.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!