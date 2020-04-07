Под Минском саперы обезвредили три авиабомбы и артиллерийский снаряд

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Минском саперы внутренних войск обезвредили авиабомбы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
4 апреля в Мачулищанский отдел милиции поступило сообщение, что в лесном массиве вблизи поселка Дачный Минского района найдена бомба. На место незамедлительно прибыли военнослужащие взрывотехнического центра внутренних войск МВД. Тщательно обследовав территорию, специалисты обнаружили три авиабомбы и один 85-миллиметровый артиллерийский снаряд, а также еще 54 взрывателя. Все эти взрывоопасные предметы были немецкого производства времен Великой Отечественной войны. Найденный арсенал саперы уничтожили на подрывной площадке.
МВД напоминает: если вы обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, необходимо незамедлительно сообщить об этом в милицию. Ни в коем случае нельзя прикасаться к ним, это может спровоцировать взрыв и привести к трагедии.-0-