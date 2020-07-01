Под Минском серийный автовор украл из "Лексуса" Br7 тыс.

1 июля, Минск /Екатерина Волкова - БЕЛТА/. У жительницы деревни Тарасово серийный автовор украл из машины Br7 тыс., сообщили БЕЛТА в МВД.

Вечером 25 июня женщина припарковала "Лексус" возле дома и не закрыла машину. "На записи с видеокамер, установленных на территории дома, было видно, как ночью через забор перелез мужчина и открыл дверь авто, - рассказали в уголовном розыске Минского РУВД. - Качество видео не позволило установить личность, но приметы были получены. Предположили, что это "старый знакомый".

Прошлой осенью в Тарасово происходили аналогичные кражи из машин: мужчина дергал дверные ручки и забирал все ценное. Преступник был задержан.

Сыщики нашли 34-летнего подозреваемого в одном из столичных кафе. Он признался не только в краже из "Лексуса", но и в хищении наличных двумя днями ранее из "БМВ", припаркованной на соседней улице в Тарасово. За прошлые кражи мужчина был осужден к "домашней химии", однако в последнее время уклонялся от наказания.

Как сообщили в Главном управлении уголовного розыска МВД, за 5 месяцев текущего года в республике совершены 782 кражи из автомобилей. За такой же период прошлого года их было 768.

МВД рекомендует не оставлять в машинах деньги и ценные вещи, всегда запирать авто и пользоваться сигнализацией.-0-