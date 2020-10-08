Под Минском в течение часа произошло два ДТП, одно из них - со смертельным исходом

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе Боровлян за час случилось два ДТП - погибли пешеходы, пострадал водитель, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представители МВД Ольги Чемодановой.

Обе аварии произошли сегодня днем недалеко от придорожного кафе на расстоянии около 500 м друг от друга. По предварительной информации, около 14.00 на регулируемом перекрестке автодороги Боровляны - Логойск 59-летний водитель Toyota поворачивал налево. В это время ему навстречу ехал BMW под управлением 35-летнего мужчины, для которого зажегся желтый сигнал светофора. По этой причине произошло боковое столкновение.

В результате ДТП водитель BMW получил травмы, его доставили в больницу.

Менее чем через час, около 14.50, на трассе Минск - Витебск 47-летняя водитель Lexus, двигаясь по крайней левой полосе, насмерть сбила двух женщин. Отмечается, что они перебегали проезжую часть в неустановленном месте.

На местах ДТП работали сотрудники ГАИ, медики, эксперты и следственно-оперативная группа. По обоим фактам проводится проверка для установления обстоятельств аварий.-0-