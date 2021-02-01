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01 февраля 2021, 14:19

Под Минском задержан серийный вор

Скриншот из видео
Скриншот из видео

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Минского РУВД и областного УВД задержали 46-летнего жителя Молодечненского района по подозрению в серийных кражах из частных домов и квартир, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Мужчину поймали с поличным, установлена его причастность к семи хищениям, совершенным в Ждановичах и Ратомке с 17 декабря 2020 года по 27 января 2021-го. Задержанный приезжал по утрам в будние дни, когда владельцы домов должны были уехать на работу. Мужчина отжимал стеклопакеты, забирался внутрь и похищал исключительно ювелирные изделия и деньги.

Так, днем 17 декабря в Ратомке задержанный вынес из чужой квартиры драгоценности и несколько наручных часов на сумму свыше Br17,6 тыс. Уже через неделю он побывал в Ждановичах и обворовал пенсионера на сумму более Br4 тыс. В середине января жертвой злоумышленника стала еще одна пожилая жительница Ждановичей, которая лишилась имущества стоимостью более Br8 тыс. При этом в двух последних случаях двери жилища потерпевших оказались открытыми. Кроме того, житель Молодечненского района побывал еще в четырех домовладениях, однако не нашел там ничего ценного.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовные дела за кражи, совершенные в крупном размере. Оперативникам удалось изъять у подозреваемого часть похищенного, устанавливаются лица, причастные к скупке ювелирных изделий. Сейчас фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи и недавно освободился из мест лишения свободы в России, где отбывал наказание за хищения.-0-

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