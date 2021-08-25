Под Минском задержаны участники массовой драки

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.В ходе проведения оперативных мероприятий в лесном массиве возле поселка Сосны сотрудниками минского управления ГУБОПиК при поддержке ОМОНа пресечена массовая драка участников околофутбольных фанатских группировок. Такая информация сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси.Более 10 человек, среди которых и несовершеннолетние, доставлены в территориальный орган внутренних дел для разбирательства.-0-