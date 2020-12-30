Под Могилевом легковушка в заносе влетела в автомобиль на обочине и насмерть сбила водителя

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Могилевом легковушка в заносе влетела в стоящий на обочине автомобиль и насмерть сбила водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"29 декабря в 17.20 водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем "Опель", на автодороге Могилев - Бобруйск на 21-м км (д.Межисетки) не справился с управлением и автомобиль занесло. "Опель" выехал на правую по ходу движения обочину, где столкнулся с остановившимся автомобилем "Мерседес", возле которого со стороны водительской двери находился водитель 1974 года рождения", - рассказали в ГАИ. В результате ДТП водитель автомобиля "Мерседес" погиб на месте происшествия.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям неукоснительно соблюдать правила и учитывать складывающиеся погодные условия, чтобы избежать неприятностей на дороге. Управление транспортом в зимних условиях требует особого внимания и хороших навыков вождения. Многие нештатные ситуации на зимней дороге могут быть чреваты серьезными последствиями. Водителю необходимо постоянно быть начеку и учитывать обстановку на дороге, соблюдать скоростной режим.-0-