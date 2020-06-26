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26 июня 2020, 07:55

Под Могилевом пенсионер ушел в лес и упал в колодец

Фото Могилевского областного управления МЧС
Фото Могилевского областного управления МЧС

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Могилевом пенсионер ушел в лес и упал в колодец, его доставали спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Спасатели 25 июня в 16.00 получили сообщение о том, что 69-летний пенсионер ушел в лес у д. Салтановка Могилевского района и пропал. Для поиска были задействованы сотрудники МВД, работники МЧС и неравнодушные граждане.

"В 16.35 работниками МЧС пропавший мужчина был обнаружен и спасен - его достали из неэксплуатируемого технологического колодца глубиной 3 м. Спасенный был госпитализирован", - проинформировали в управлении.-0-

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