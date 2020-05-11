Под Могилевом столкнулись три авто, погибла девушка

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Могилевом произошло ДТП с тремя автомобилями, погибла девушка, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Авария случилась 10 мая возле деревни Подбелье. Сообщение о ДТП поступило в МЧС в 17.33. "Работники МЧС деблокировали одного человека, с травмами различной степени тяжести его госпитализировала бригада скорой помощи. Погибшую также пришлось деблокировать", - рассказали в управлении.

Как проинформировали в УГАИ Могилевского облисполкома, по предварительным данным, 46-летняя жительница Могилева ехала за рулем Citroen Xsara и не справилась с управлением. Она оказалась на встречной полосе и столкнулась с Ford Orion, а затем с Volkswagen Polo.

"От удара Ford съехал в кювет. В результате ДТП его водитель, 23-летняя могилевчанка, погибла на месте происшествия. Ее 24-летний пассажир был травмирован. Также в ДТП получили травмы водитель и пассажир автомобиля Citroen и пассажирка Volkswagen", - рассказали в ГАИ.-0-