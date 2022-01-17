Под Могилевом задержан участник организованной преступной группы

17 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Под Могилевом при перевозке альфа-РVР задержан участник организованной преступной группы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Спецоперацию по задержанию 26-летнего жителя Орши провели 13 января сотрудники областной милиции. Молодой человек оказался одним из работников виртуального наркомаркета. Вместе с пособниками он распространял запрещенные вещества в различных районах Беларуси. У задержанного обнаружено более 500 г особо опасного психотропа, который он планировал разложить по тайникам для мелких дилеров.

В отношении оршанца возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта, совершенный организованной группой. По оперативной информации, фигурант занимался незаконной деятельностью около двух месяцев.-0-