Под Молодечно милиция забрала у пьяных родителей грудного ребенка

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Молодечно милиция у пьяных родителей изъяла 4-месячного малыша, он госпитализирован. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Ночью на мобильный телефон участкового инспектора милиции позвонили жители одного из населенных пунктов Молодечненского района. Обеспокоенные сельчане рассказали, что по улице ходят нетрезвые граждане с грудным ребенком на руках. По указанному адресу выбыли правоохранители, в том числе и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Молодечненского РОВД", - рассказали в УВД.

Во дворе частного дома милиционеры обнаружили мужчину и женщину с явными признаками алкогольного опьянения - родителей ребенка. Малыш был в доме, лежал на матрасе в холодном помещении - за ним якобы присматривала бабушка, которая, как оказалось, тоже была пьяна. В доме наблюдалась антисанитария, не было продуктов для питания ребенка.

Правоохранители вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала малыша в лечебное учреждение для обследования и оказания необходимой медпомощи. Инспекция по делам несовершеннолетних направила в органы опеки и попечительства соответствующие сведения.

"Этот инцидент произошел на следующий день после освобождения матери из мест лишения свободы. Несколько лет назад по решению суда женщину лишили родительских прав на сына и дочь, также она не раз была уличена в бродяжничестве, злоупотреблении спиртными напитками, нигде не работала", - добавили правоохранители.-0-