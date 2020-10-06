Под Молодечно пьяный мужчина расправился со своей супругой

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Молодечно пьяный мужчина жестоко расправился со своей супругой. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В ночь со 2 на 3 октября сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего жителя деревни Красное Молодечненского района, который подозревается в убийстве своей 35-летней супруги. О случившемся сообщил местный житель, который обнаружил женщину без признаков жизни в соседском дворе.

Оперативникам удалось установить картину произошедшего. В тот вечер фигурант застал свою супругу в гостях у 35-летнего жителя деревни, после чего на почве ревности стал наносить женщине множество ударов руками, ногами по различным частям тела.

Случайным очевидцем трагедии стал сосед. Мужчина застиг нетрезвого истязателя на месте преступления, после чего последний попытался скрыться, но был задержан. Сосед вызвал скорую помощь и правоохранителей, прибывшие медики констатировали смерть потерпевшей. Согласно предварительным результатам вскрытия, причиной гибели стала тупая сочетанная травма головы, туловища и конечностей.

Медосвидетельствование показало, что в организме задержанного было 3,7 промилле. Как выяснилось, мужчина ранее неоднократно попадался в поле зрения сотрудников милиции, привлекался к административной ответственности за пьянки, мелкое хулиганство и семейно-бытовые скандалы. Мужчина пояснил, что конфликт между ними произошел на почве ревности и личных неприязненных отношений.

Задержанный не отрицает своей вины и написал явку с повинной. Его действия следователи квалифицировали по ч.1 ст.139 УК (убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 6 до 15 лет.-0-