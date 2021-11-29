Под Молодечно у бутлегера изъяли более тонны спиртосодержащей жидкости

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Молодечно задержан бутлегер, изъята партия спирта и коньяка, сообщили БЕЛТА в МВД.

Более тонны контрафакта в салоне микроавтобуса обнаружили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Минской области. Автомобиль, за рулем которого находился безработный 50-летний житель Молодечно, был остановлен на въезде в город. В салоне находилось 100 полимерных десятилитровых канистр с этиловым спиртом и 150 полулитровых стеклянных бутылок с этикетками коньячного бренда.

Документов, подтверждающих легальность перевозки, у водителя не было. С его слов, вся партия алкоголя приобреталась в Псковской области исключительно для личного употребления. Вместе с тем мужчина ранее попадал в поле зрения за незаконное перемещение спиртосодержащей продукции и этилового спирта.

Спиртосодержащая жидкость на общую сумму более Br22,5 тыс. изъята.-0-